Nicole Bahls - reprodução Instagram

Publicado 05/11/2024 13:50 | Atualizado 05/11/2024 13:56

Rio - Nesta terça-feira (05), Nicole Bahls compartilhou nas redes sociais um episódio incomum de sua rotina no sítio em Itaboraí, Rio de Janeiro. Após uma intoxicação, sua pavoa de estimação chamada Nanda perdeu a mobilidade e não consegue mais andar. Decidida a ajudar o animal, Nicole iniciou um tratamento de fisioterapia improvisado, com talas feitas por seu marido, o empresário Marcelo Viana.

Bahls explicou o processo, mostrando em vídeo como posiciona a pavoa em uma tala e a estimula a fazer movimentos com as pernas. "Minha pavoa teve uma intoxicação e agora estou fazendo fisioterapia nela para ela tentar voltar a andar", contou. Segundo ela, Nanda perdeu os movimentos das pernas devido à intoxicação.Nicole também mencionou a ajuda do marido Marcelo, que preparou uma tala específica para dar suporte à pavoa, permitindo que Nicole realize o tratamento em casa. "Começamos então a fazer uma fisioterapia nela. A gente coloca ela na tala e vai ajudando ela a fazer os exercícios", detalhou.Ainda durante o vídeo, Nicole demonstrou otimismo com os resultados da terapia. “Ela já está evoluindo e conseguindo se mexer melhor. Mamãe agora vai colocar as perninhas na tala”, comentou. Com o apoio da tala, Nicole realiza movimentos repetitivos para incentivar a pavoa a recuperar o controle dos músculos.No final do vídeo, a influenciadora revelou sua rotina de cuidados com a ave: “Mamãe já deu o papá para ela hoje e agora vamos fazer a fisioterapiazinha”. A cada sessão, Nicole observa sinais de melhora e se anima com o progresso. "Ó, ela já está querendo fazer isso sozinha", celebrou