Bia Miranda celebra cinco meses do filho ao lado do ex, DJ BuarqueFoto: Reprodução

Publicado 06/11/2024 09:24 | Atualizado 06/11/2024 09:25

Bia Miranda preparou uma festa especial para comemorar os cinco meses de vida do pequeno Kaleb, seu filho com DJ Buarque. A celebração, que aconteceu na última terça-feira (5), teve como tema a animação Divertida Mente, com decoração cheia de balões coloridos e personagens do filme, em um clima de muita alegria e fofura.



Pelas redes sociais, a influenciadora compartilhou vários detalhes do evento intimista, que contou com docinhos, bolo personalizado com o nome do bebê e até uma mesa repleta de personagens inspirados na animação. Os fãs de Bia logo encheram a publicação de elogios à decoração caprichada e ao carinho da mãe com o bebê.



Na hora do parabéns, Bia e DJ Buarque deixaram as diferenças de lado para celebrar juntos o mesversário de Kaleb. Em clima de harmonia, o ex-casal posou ao lado do filho, e o músico aproveitou para fazer uma declaração emocionante nas redes sociais: “Feliz 5 meses, meu melhor amigo, a razão da minha vida”.



Apesar do fim do relacionamento em agosto, Bia e Buarque vêm mantendo um clima de paz pelo bem do filho. Recentemente, o ex-casal superou algumas trocas de farpas na web e tem se encontrado em ocasiões especiais para apoiar Kaleb, mostrando que o amor pelo filho está acima de qualquer desentendimento.