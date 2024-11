Carmen Reis - Foto: Divulgação

Publicado 07/11/2024 09:54 | Atualizado 07/11/2024 11:17

Aos 47 anos, Carmen Reis, madrinha de bateria da escola de samba de São Pulo, Acadêmicos do Tatuapé, decidiu reverter diversos procedimentos estéticos realizados ao longo dos anos para desfilar com seu corpo natural no Carnaval. Ela revelou a coluna Daniel Nascimento, que a decisão surgiu após enfrentar complicações causadas pelo excesso de intervenções. Além disso, Carmen adotou um estilo de vida mais natural para se preparar para a folia.



Nas redes sociais, ela compartilha fotos de sua horta e das galinhas que cuida pessoalmente. “Comecei minha horta ao perceber que muitos dos alimentos que compramos no mercado não são totalmente naturais ou saudáveis. Ter o controle do que eu como me dá a segurança de que estou cuidando do meu corpo de verdade”, afirma Carmen. Ela revela que sua dieta agora inclui apenas os ovos frescos das próprias galinhas e vegetais colhidos diretamente do quintal. “São 200 ovos por mês, é muita coisa. É uma forma de perder peso de forma saudável e mostrar que dá para se preparar para o Carnaval de forma natural, sem produtos artificiais”, completa.



Para ela, essa nova rotina vai além de um simples preparo físico, pois tem ajudado a recuperar sua saúde mental após críticas ao seu corpo. “A energia que coloco na minha horta e nos cuidados com as galinhas reflete no meu corpo e no meu bem-estar. É uma troca, uma forma de respeito com o que vou levar para a avenida”, diz Carmen.



Carmen acredita que sua rotina de cultivo e alimentação saudável será uma fonte de energia para enfrentar a maratona do Carnaval. “Estou provando que o segredo da energia para o Carnaval vem do que a gente coloca no prato todos os dias”, finaliza.

Amigos da coluna disseram que certa está ela em criar as aves no quintal de sua residência, pois uma dúzia de ovos caipiras está saindo pela bagatela de R$ 20 reais. Ou seja, além de contribuir para a dieta, Carmem economizará uma boa quantia no final do mês.