Xamã e Sophie Charlotte - Natália Rampinelli/ Agnews

Xamã e Sophie CharlotteNatália Rampinelli/ Agnews

Publicado 07/11/2024 13:04 | Atualizado 07/11/2024 13:04

Xamã e Sophie Charlotte voltaram a encantar os fãs ao compartilhar um momento romântico na noite de quarta-feira (6). O cantor e ator publicou uma foto especial ao lado da namorada, que impressionou em uma apresentação antes de um jantar beneficente do MASP, apoiado pela Chanel. O casal, que se conheceu no remake de Renascer, da TV Globo, tem mostrado o quanto o amor entre eles floresce.



No registro compartilhado no perfil de Xamã, antigo Twitter, o artista aparece dando um beijo carinhoso na bochecha de Sophie, com quem mantém um relacionamento sólido e cheio de admiração. “Minha namorada linda cantando ontem no jantar da Chanel”, escreveu ele na legenda, evidenciando o orgulho que sente pela atriz. A publicação logo foi cercada de curtidas e mensagens de carinho dos fãs.



Entre os comentários, seguidores do casal elogiaram a beleza e sintonia dos dois. Uma fã respondeu à declaração de Xamã, dizendo: “Sua namorada é muito linda mesmo”, enquanto outra fez questão de lembrar os personagens que ambos interpretaram juntos na TV: “Lindos! Pra sempre Eliana e Damião”. O público, que acompanha o romance desde os primeiros momentos, não esconde o apoio ao casal.



O romance, que começou nos bastidores de Renascer, só cresceu com o tempo e agora é acompanhado de perto pelos fãs, que vibram com cada demonstração de carinho entre eles. “Esse casal é tão lindo que nem sei explicar”, disse mais uma seguidora. A química e o carinho de Xamã e Sophie estão mais vivos do que nunca, e o relacionamento dos dois continua sendo inspiração para muitos fãs e admiradores.