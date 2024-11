Paula Burlamaqui - Foto reprodução internet

Paula BurlamaquiFoto reprodução internet

Publicado 07/11/2024 14:30

Paula Burlamaqui, de 57 anos, falou abertamente sobre o envelhecimento durante entrevista ao videocast da escritora Tati Bernardi. Em um tom sincero, Paula compartilhou suas dificuldades em lidar com as transformações que os anos trazem. “Estou sofrendo. Eu não acho envelhecer legal. Acho envelhecer uma cagada”, desabafou, mostrando o quanto o tema é delicado para ela.



Entre os efeitos do tempo, Paula comentou as mudanças que sentiu após os 50. Segundo ela, uma das piores partes tem sido a dificuldade de dormir, algo que nunca foi um problema antes. “Eu dormia muito bem, mas agora não durmo mais bem”, contou. Além disso, a perda de disposição tem afetado sua rotina, com um cansaço que não desaparece mesmo após o descanso.



Com muito bom humor, mas sem esconder o incômodo, Paula também mencionou os desafios físicos: “Se eu for a uma festa e dormir tarde, o dia seguinte para mim é uma tragédia. O metabolismo já não funciona direito. Fora o colágeno. Minha barriga está um horror, pescoço também. É uma tragédia”, disse, ao comentar sobre as mudanças no corpo e a perda de força.



Sempre vaidosa, a atriz agradeceu estar em um relacionamento atualmente e desabafou sobre suas inseguranças. Desde abril, Paula assumiu o namoro com o empresário Luís Paulo Montenegro. “Graças a Deus, estou namorando, mas a sensação que eu tinha era que os homens iam chegar perto de mim e me chamar de tia. Já me chamaram”, revelou, mostrando como lida com a vaidade e as transformações da vida.