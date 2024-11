Taís Araujo revisita sua atuação de Helena em Viver a Vida - reprodução Instagram

Publicado 07/11/2024 13:53 | Atualizado 07/11/2024 13:53

Taís Araújo usou as redes sociais para denunciar um golpe que vem usando sua imagem e voz com Inteligência Artificial. Segundo a atriz, o golpe envolve um vídeo que circula pelas redes, anunciando falsamente uma promoção de kits de Natal de uma marca famosa. “Quis aparecer aqui para falar com vocês. Está rolando um vídeo fake usando minha imagem e minha voz pra anunciar isso, mas é golpe”, alertou.

A artista reforçou o aviso e orientou os fãs a tomarem cuidado com links suspeitos. “Alguém criou isso com inteligência artificial para enganar pessoas”, continuou. A fraude pede que os usuários preencham uma pesquisa para ganhar o suposto kit, mas, segundo ela, nada disso é verdadeiro. “Deixo esse alerta para todos: cuidado com o que aparece por aí e sempre verifiquem as informações antes de clicar em qualquer link”, avisou.

Além da esposa de Lázaro Ramos, outros famosos também têm sido vítimas de golpes com uso de IA. Recentemente, o apresentador Zeca Camargo denunciou uma situação semelhante nas redes sociais. Em um vídeo, Zeca contou que um golpe utilizou sua imagem e uma voz criada com IA para vender vinhos. “Muita gente me escreveu perguntando se eu estava vendendo vinhos”, comentou ele, que também descreveu os perfis falsos envolvidos.

Zeca revelou que já está tomando providências contra o golpe e pediu que os seguidores fiquem atentos. “Eles até fizeram minha voz com Inteligência Artificial, achei que ia estrear de outra forma na IA, mas assim foi”, brincou o apresentador, sem esconder a preocupação. Taís e Zeca são apenas alguns dos famosos afetados pela tecnologia usada de forma indevida, deixando o alerta para que internautas redobrem a atenção com conteúdos duvidosos nas redes.