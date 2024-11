Atriz de 'A Usurpadora' diz que Thalia fez sucesso devido ao marido - Foto: Reprodução

Atriz de 'A Usurpadora' diz que Thalia fez sucesso devido ao marido

Publicado 08/11/2024 09:14 | Atualizado 08/11/2024 09:14

Gabriela Spanic, conhecida por sua atuação icônica em A Usurpadora, reacendeu uma antiga rivalidade com Thalía, estrela de novelas como Maria do Bairro. Em uma participação no reality show Secretos de Villanas, Spanic fez duras críticas à carreira da cantora e atriz mexicana, ironizando a fama internacional que Thalía alcançou ao longo dos anos. “Ela não era a melhor cantora nem a melhor atriz”, disparou a venezuelana.

Spanic insinuou que o casamento de Thalía com o magnata da música Tommy Mottola, 76, foi o verdadeiro motivo para sua ascensão. “Antes do Mottola, ela era uma trabalhadora assalariada como qualquer outro mortal. Mas aí se casa e sobe ao nível de Cher, de Madonna…”, comentou Gabriela, não poupando ironias. A fala causou polêmica e dividiu os fãs das duas artistas.

Para Gabriela, o sucesso de Thalía não se deve apenas a seus talentos artísticos, e ela acredita que quem pensa o contrário está iludido. “Quem acredita que essa promoção toda é pelo talento é um idiota”, provocou Spanic. Segundo a atriz, muitos compartilham de sua opinião, mas ela é uma das poucas que se atreve a expressá-la abertamente.

Essa rivalidade não é de hoje. Desde os tempos da novela "A Usurpadora", especulava-se que o papel das gêmeas Paola e Paulina teria sido oferecido a Thalía antes de Spanic, um rumor que Gabriela recentemente desmentiu. Agora, a troca de indiretas entre as estrelas promete aquecer ainda mais as discussões sobre as verdadeiras razões por trás do sucesso de cada uma.