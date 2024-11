Alcione impressiona ao fazer topless em nova foto - Reprodução / Instagram

Alcione impressiona ao fazer topless em nova fotoReprodução / Instagram

Publicado 08/11/2024 10:01

Alcione, uma das vozes mais icônicas da música brasileira, se vê no centro de uma polêmica judicial. A informação é de que a cantora está envolvida em um processo, junto com sua assessoria, Marrom Music Produções, e a South Brasil Comércio do Vestuário. O caso foi movido pelo eletrotécnico Robert Charles Silva Ferreira, que comprou ingressos para um show da Marrom que foi cancelado, e agora pede indenização.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o autor da ação alega que adquiriu cinco ingressos, no valor de R$ 35 cada, em uma loja da South Brasil. Com um investimento total de R$ 175, ele pretendia presentear sua noiva com a experiência de assistir a Alcione ao vivo, em uma data comemorativa especial para o casal. A compra incluiu também tíquetes para a enteada do autor, seu filho e sua nora, planejando uma celebração em família que acabou frustrada.

Após o cancelamento do evento, Robert afirmou ter sido lesado como consumidor, sentindo-se prejudicado além do “mero aborrecimento”. Em sua ação judicial, ele exige não apenas a devolução do valor gasto com os ingressos, mas também uma indenização de R$ 10 mil por danos morais, devido ao impacto emocional da situação. A ação é movida contra Alcione, sua irmã e empresária, Solange Dias Nazareth, e também a loja que vendeu os ingressos.

Diante do pedido de Robert, a Justiça determinou que as rés, incluindo Alcione e Solange como pessoas físicas, permaneçam na ação. Uma audiência de conciliação foi marcada para este mês, onde as partes tentarão resolver a situação. A expectativa é que a Loba da música brasileira consiga encontrar uma solução que atenda a todos os envolvidos, finalizando esse impasse judicial.