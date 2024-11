Cariúcha - Rogerio Pallatta / SBT

Publicado 08/11/2024 17:30 | Atualizado 08/11/2024 17:45

Ao que parece, Cariúcha teria se metido em uma tremenda confusão envolvendo Gabriel Cartolano, que apresenta o programa “Fofocalizando” ao lado de Gaby Cabrini e Léo Dias.Tudo começou durante uma entrevista onde a comentarista, que faz questão de dizer que é “sem papas na língua”, teceu opiniões sobre a vida pessoal do colega de trabalho, criticando o comportamento do rapaz com a namorada.“O Cartolano é um caso sério, é meio estranho. Eu não sei o que ele quer da vida, namora uma menina há um ano, nunca posta foto dela. Sabe o que estou achando do Cartolano? Que ele está com essa garota até achar coisa melhor”, iniciou Cariúcha.A ex-A Fazenda continuou com as críticas: “Quando ele achar coisa melhor, ele rapa fora. Por enquanto, não tem, ele fica com ela. É o que eu vejo. Porque se ele amasse mesmo. Eu, com um mês, postei foto de feed com o meu boy. O Cartolano está há um ano com a garota”, pontuou.Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, O alto comando do SBT decidiu que Cariúcha deveria “ficar em casa”, uma vez que o clima nos bastidores do canal criado por Silvio Santos está péssimo e que Gabriel Cartolano estaria muito irritado com a desafeto de Jojo Todynho