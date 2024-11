Neymar e Bruna Biancardi com a filha Mavie - Foto: Reprodução

Publicado 08/11/2024 11:55

Neymar Jr. e Bruna Biancardi já estão no Brasil com a pequena Mavie, de um ano, para a segunda celebração de aniversário da filha, que acontece neste sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A festa promete reunir amigos e familiares que não puderam comparecer à primeira comemoração, realizada no dia 6 de outubro, na Arábia Saudita. O local escolhido é conhecido pelo visual paradisíaco, mas o mau tempo virou uma preocupação.



Na manhã desta sexta-feira, 8, Bruna usou o Instagram para compartilhar sua apreensão com a previsão de chuvas para o dia da festa. Nos stories, ela filmou o céu nublado do Rio e escreveu: “Já pode chover tudo hoje, tá? Porque amanhã não queremos chuva por aqui”. Segundo o portal Climatempo, a previsão para Mangaratiba indica possibilidade de chuva na manhã e no início da tarde de sábado, o que fez a modelo torcer para o tempo melhorar.



A primeira parte da celebração do aniversário de Mavie ocorreu em um resort de luxo na Arábia Saudita, onde Neymar joga atualmente pelo Al-Hilal. A escolha de realizar uma segunda festa no Brasil foi pensada para aqueles que não puderam participar da primeira comemoração e também para dar mais um momento especial à filha com a presença da família e amigos mais próximos.



Desde o retorno ao Brasil, Mavie já tem encantado os seguidores dos pais com seus looks fofos, usando até mesmo um conjuntinho de moletom cinza com um coelhinho estampado. Agora, os fãs do casal aguardam ansiosos pelas fotos da festa, torcendo para que o clima colabore com o evento e permita que tudo saia como planejado para a família.