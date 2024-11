Lázaro Ramos e Taís Araújo - Van Campos / AgNews

Publicado 09/11/2024 11:15 | Atualizado 09/11/2024 11:16

Um dos casais mais queridos do Brasil, Lázaro Ramos e Taís Araújo, recentemente abriram as portas de sua nova residência em um vídeo exclusivo para a "Casa Vogue", exibindo um design que mistura sofisticação e aconchego. A decoração do lar do casal reflete bom gosto e uma personalidade marcante, com móveis cuidadosamente selecionados para criar um ambiente acolhedor e sofisticado.



Conforme revelado pelo portal Noticiei!, entre os destaques está a famosa poltrona Jangada, que, para quem deseja uma peça similar, está disponível no mercado a partir de R$ 14.310,00 à vista, com um desconto especial para pagamento em PIX. Outra peça de grande valor emocional e estético é o quadro “Antropofagia” de Tarsila do Amaral, uma obra valorizada em R$ 25.000,00.



O design exclusivo também se estende à sala de jantar, onde brilha a mesa Pantanal, assinada pelo Breton, uma peça elegante e com toques rústicos. Para quem quiser adquirir uma igual, o móvel está avaliado em R$ 12.000,00, ressaltando o cuidado dos artistas em escolher peças que combinam com o estilo natural e sofisticado que permeia toda a casa.



No total, a mobília da residência está avaliada em cerca de R$ 44.000,00, investimento que combina estética e conforto. O lar de Lázaro e Taís se destaca como exemplo de elegância lado a lado com um ambiente familiar e acolhedor. Vale destacar que a escolha dos móveis revela o quanto o casal valoriza o estilo próprio, sem abrir mão de qualidade e do aconchego.