Claudia Raia - Reprodução/Instagram

Claudia RaiaReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2024 12:51 | Atualizado 09/11/2024 12:59

Em uma entrevista para Fabi Saad no programa "Mulheres Positivas", da Record News, Claudia Raia abriu o coração sobre sua trajetória e os desafios que enfrenta como figura pública. Com 40 anos de carreira, a atriz relembrou suas lutas para manter a representatividade feminina, especialmente para mulheres maduras na TV. “Meu papel é segurar a mão de outras mulheres”, afirmou.

Para a famosa, a invisibilidade das mulheres acima dos 50 é um obstáculo ainda presente na indústria. “Onde estão as protagonistas 50+?” questiona, mencionando Jane Fonda como exemplo de longevidade artística. “Desde os 19 anos sou produtora, e faço isso para não perder o meu espaço”, disse, mostrando a força com que desafia padrões e expectativas na carreira.

Além do sucesso nas novelas, a mãe de Enzo Celulari também é referência no teatro musical brasileiro. Ela relembrou as dificuldades de produzir seu primeiro espetáculo, "Não Fuja da Raia", enfrentando descrença no gênero. “Diziam que musical não era para nós, mas foi um sucesso”, conta. Desde então, a artista se mantém à frente de projetos que refletem sua paixão e determinação.

A global ainda falou sobre as transformações que a maternidade trouxe em diferentes fases da vida. Mãe de Enzo, Sophia e do pequeno Luca, de um ano, ela afirmou: “A maturidade traz sabedoria. Agora priorizo estar presente plenamente”. Aos 56 anos, a atriz equilibra a carreira com o prazer de viver intensamente cada momento ao lado dos filhos.