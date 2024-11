Amigas, Manu Gavassi teria escondido a gravidez de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução

Publicado 09/11/2024 14:26

Manu Gavassi está à espera do seu primeiro filho! A cantora mostrou a barriguinha de cinco meses e comemorou o momento especial ao lado do noivo, o modelo Jullio Reis. A notícia pegou os seguidores de surpresa – incluindo Bruna Marquezine, que não escondeu o choque ao saber da gestação. Assim, dando espaço para que os fãs questionem a amizade das famosas.



Em meio aos comentários calorosos de celebridades como Deborah Secco e Juliana Silveira, uma reação em especial chamou a atenção: a da intérprete de Jenny em "Besouro Azul". A atriz escreveu: “Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô em choque! Viva! Muita saúde! Eu amo vocês" – sinalizando que, assim como o público, foi pega de surpresa.

A fala da artista provocou uma enxurrada de comentários, com internautas questionando o atual status da amizade. “A Marquezine em choque com a Manu grávida… Quer dizer que ela não sabia? Rachou a amizade?”, perguntou uma seguidora. “Com certeza a Manu não contou nada pra Bruna porque sabia que ela namora um boca aberta, fofoqueiro, biscoiteiro”, afirmou outra, disparando ofensas a João Guilherme.

A reação dividiu opiniões, com alguns defendendo que o distanciamento entre amigas é natural. “Claramente as duas não são mais próximas como antes e é normal isso, as pessoas se afastam, o importante é o respeito que elas tem uma pela outra”, refletiu uma terceira. "Nada de estranho nisso, quando eu engravidei ninguém ficou sabendo, apenas eu e meu marido... Nem minhas melhores amigas e nem por isso nossa amizade acabou!", confessou mais uma.

Vale destacar que o anúncio chega alguns meses depois de Manu e Jullio oficializarem o noivado, após três anos de relacionamento. Conhecida por sua discrição em relação à vida pessoal, a ex-BBB parece ter mantido a gravidez no mais absoluto sigilo. Agora, resta saber como está a amizade entre a cantora e Bruna, já que os fãs estão atentos a cada detalhe.