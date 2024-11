Isis Valverde - Reprodução

Isis ValverdeReprodução

Publicado 09/11/2024 15:00

Isis Valverde emocionou os seguidores neste sábado (9) com um vídeo em que declama uma obra sobre amor próprio e recomeço. Aos 37 anos, a atriz escolheu um texto de Marcos Bulhões, que traz a metáfora de uma fila de mercado para comparar com relacionamentos passados. “A fila anda”, diz o texto, reforçando o encerramento de ciclos que já não fazem parte do presente.

Na reflexão, Isis narra o encontro com um ex, agora arrependido, que, por anos, ocupou o primeiro lugar enquanto ela se via em segundo plano. “Eu sempre atrás, sem saber o que fazer pra deixar de amá-lo”, diz a obra. Entre olhares e memórias, o reencontro revive um passado que já não a fere. “O tempo é como aquele mercadinho, uma hora chega a nossa vez”, continua o texto, ilustrando a força do desapego.

Hoje, a atriz está noiva do empresário Marcos Buaiz, e o passado não parece mais ter espaço em sua vida. Enquanto recitava o texto, Isis mostrou serenidade ao falar de términos e de como o tempo transforma a dor em aprendizado. “A gente sabe que superou quando lembra e não dói”, destaca o texto, sugerindo que o fim é, muitas vezes, o início de uma nova fase de crescimento e maturidade.

Isis, que já foi casada com André Resende e é mãe de Rael, de 5 anos, mostrou mais uma vez sua capacidade de tocar o público ao falar de experiências que muitos compartilham. “A fila anda, e não volta mais”, conclui o texto, encerrando com uma mensagem que reforça a importância de seguir em frente, deixando para trás o que já não cabe no presente.