Patrícia Poeta - Reprodução Instagram

Patrícia PoetaReprodução Instagram

Publicado 09/11/2024 16:00 | Atualizado 09/11/2024 16:01

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta começou o sábado, 9, compartilhando uma reflexão importante com seus seguidores. Em uma série de vídeos no Instagram, a comandante do programa Encontro, da TV Globo, fez um desabafo sobre o aumento de ódio gratuito nas redes. Segundo Patrícia, o que mais a preocupou foi perceber que, para algumas pessoas, o hate parece ter se tornado algo positivo e até vantajoso.



No vídeo, Patrícia explicou que se surpreendeu ao ver comentários elogiando o hate como uma ferramenta de engajamento. “Vi algumas pessoas dizendo ‘hate engaja, dá visualização, hate dá mídia, dá seguidor’. Fiquei pensando: que tempos são esses que a gente vive? As pessoas achando legal o hate”, iniciou. A jornalista questionou a normalização desse comportamento e reforçou sua preocupação com os rumos dessa mentalidade.



A apresentadora ressaltou que os ataques geralmente refletem as frustrações de quem os realiza. “Todo mundo já se tocou que haters são pessoas com as próprias frustrações, infelicidades… E aí, a pessoa decide atacar outras para deixá-las mais infelizes que ela. É triste ver que essas pessoas não estão bem e jogam esse ódio na internet”, comentou Patrícia, que destacou o aumento de quem vê esse comportamento como “normal”.



Para finalizar, Patrícia deixou uma mensagem para os fãs, pedindo mais reflexão e respeito. “Se as pessoas não têm o poder de amar e serem amadas, ok. Mas precisamos aprender a respeitar. Essa ideia de que o hate é algo bom não é saudável, muito menos normal”, concluiu. A fala gerou grande apoio dos fãs, que se uniram em elogios e mensagens positivas na publicação.