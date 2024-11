Tata Werneck recebe Dilsinho no 'Lady Night', do Multishow, nesta quinta-feira (24) - Reprodução de vídeo / X

Tata Werneck recebe Dilsinho no 'Lady Night', do Multishow, nesta quinta-feira (24)Reprodução de vídeo / X

Publicado 11/11/2024 13:25

Tatá Werneck fez durar críticas a empresa de combustíveis Ipiranga nas redes sociais, após terem divulgado uma campanha publicitaria que teria tido como inspiração uma de suas produções. A propagando, conta com participações de Inês Brasil e Narcisa , fazendo referência ao encontro das artistas no Lady Night, programa do Multishow apresentado por Tatá. Os fãs ao verem a propaganda agradeceram a Tatá por ter promovido esta encontro.

Contudo, a apresentadora rebateu os elogios, expressando sua indignação com a empresa. A atriz mencionou que a gigante dos combustíveis a contatou e orçou sua participação na propaganda, e não entrou mais em contato. Durante as críticas a famosa chamou a empresa de “parasitas” e lamentou considerando uma falta de dignidade e respeito no processo. Tatá ainda elogiou a atriz que interpretou uma frentista, contudo afirmou que a empresa a tratou de forma despeitosa não lhe dando um retorno formal.



Os fãs da comediante a apoiaram e expressaram descontentamento com a empresa. Os seguidores de Tatá destacaram a falta de consideração da Ipiranga, apontando que a campanha buscou se beneficiar, utilizando o sucesso do Lady Night sem envolver a apresentadora.