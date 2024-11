Carlinhos Maia - Reprodução do Instagram

Carlinhos Maia Reprodução do Instagram

Publicado 11/11/2024 12:55

Carlinhos Maia rebateu críticas após sua doação ao Teleton: Os internautas estão o criticando, pois dizem que ele deveria ter doado um valor superior aos R$ 400 mil que doou a AACD, o influenciador gravou um vídeo dentro deum carro criticando os ataques. “Bando de lascado”, disse Maia irritado com as cobranças.Uma situação similar ocorreu com Virgínia Fonseca , que foi alvo de críticas ao doas um valor de R$ 150 mil as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os dois enfrentaram severas críticas na internet após suas generosas doações em campanhas beneficentes, expondo um comportamento que vem sendo comum na internet, apesar do valor doado pelo influenciador ter sido um dos maiores da noite, alguns internautas insistem em afirmar que a quantia foi “baixa”.