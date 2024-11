Prints: veja negociação de Bruno Gagliasso com corretor que o acusa de

Bruno Gagliasso ousa no visual e platina cabelo - Reprodução / Instagram

Bruno Gagliasso ousa no visual e platina cabelo Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2024 14:29 | Atualizado 11/11/2024 15:15

Após Marco Antônio Pinheiro acusar Bruno Gagliasso de ter lhe dado um calote de quase R$ 3 milhões, referente à comissão da venda de uma mansão, a coluna Daniel Nascimento teve acesso a prints de uma suposta conversa entre o corretor e o ator.



Na conversa, Bruno diz que vai convencer sua esposa, Giovanna Ewbank, a vender a mansão, avaliada em R$ 25 milhões.



“Ele curtiu?”, referindo-se ao jogador do Flamengo que na ocasião estava interessado no imóvel. “P*ta que pariu, tenho que convencer minha esposa, se ela topar [risos]”.



Na sequência, Bruno pergunta se o corretor está on-line e confirma que convenceu Ewbank. “Eu já convenci minha esposa a vender, agora é com você, tá com você”, revela Gagliasso que em seguida responde quanto quer pela casa e “Pede 25 [vinte e cinco milhões], mas consigo baixar”, o ator ainda teria pedido uma ajuda ao corretor. “ Você vai ter que me ajudar a arrumar um lugar hein”. Finalizou.



Conforme o corretor de imóveis, Gagliasso não pagou a comissão, que seria entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões. A negociação teria acontecido em abril deste ano. Na ocasião, o ex-jogador do Flamengo Paolo Guerreiro demonstrou interesse na compra após visualizar alguns registros da propriedade, mas logo em seguida, “estranhamente” desistiu de fechar negócio.



No entanto, Guerreiro voltou atrás ao comprar o imóvel com outra imobiliária, cujo profissional responsável pela venda contou que trabalha há anos para o jogador. Após toda confusão, Bruno teria declarado que não pagaria a comissão ao corretor pelo fato de que outro vendedor havia intermediado o negócio.

Segundo o advogado Kevin de Souza, a comissão de um imóvel é direito de todo corretor que atua nos tramites de uma compra e venda.