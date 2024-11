Wolf Maya assume cadeira na Abrasci - Foto: Divulgação

Wolf Maya assume cadeira na AbrasciFoto: Divulgação

Publicado 12/11/2024 00:35

Wolf Maya se tornou um dos membros da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci). Na última quarta-feira (6/11), o diretor foi empossado durante uma cerimônia no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que reuniu diversas personalidades, autoridades e artistas.

Ao ocupar a Cadeira número 17 do Colegiado Acadêmico de Artes, que tem como patrono o ator Jardel Filho, Wolf Maya emocionou os presentes ao afirmar seu compromisso com a Academia e com o legado cultural da nação.

“Eu, Wolf Maya, tenho a honra de assumir como Acadêmico a Cadeira número 17 do Colegiado Acadêmico de Artes, que tem como Patrono Jardel Filho, e comprometo-me a cumprir os ditames estabelecidos no Estatuto e Regimento da ABRASCI”, declarou.

Com uma trajetória de mais de quatro décadas no teatro, na televisão e no cinema brasileiro, ele também é conhecido por seu papel como diretor e fundador da Escola de Atores Wolf Maya e dos teatros Nathalia Timberg, no Rio de Janeiro, e Nair Bello, em São Paulo. Sua contribuição ao cenário artístico nacional foi lembrada e celebrada no evento, marcado por discursos que exaltaram sua dedicação e influência nas artes cênicas.

A Abrasci, instituição voltada ao reconhecimento de personalidades nas áreas de ciências, medicina, artes, história e literatura, concede o título de “imortal” a seus membros em homenagem ao impacto duradouro de suas realizações.

Para conquistar o “cargo”, o candidato deve apresentar uma trajetória significativa em sua área de atuação, ser indicado e aprovado pela academia e, finalmente, tomar posse em uma cadeira numerada, cada uma simbolizando um legado cultural específico.



A nova posição de Wolf Maya na Abrasci reforça seu compromisso com a preservação da cultura e da memória nacional, especialmente nas artes, e sua atuação como acadêmico agora se torna uma inspiração para futuras gerações de artistas e intelectuais no Brasil.