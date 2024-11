Grávida, Viih Tube faz tour pelo quarto do filho - Reprodução / Youtube

Publicado 12/11/2024 10:15

Há um grande enigma rondando o mundo dos famosos. Indícios dão conta que Viih Tube teria dado à luz após internautas notarem ausência da influenciadora e de Eliezer no casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley. Viih está em gestação final para a chegada de Ravi.

Tanto Viih Tube quanto Eliezer não atualizaram os stories do Instagram há mais de 20 horas. No último domingo (10), Viih Tube usou suas redes sociais para falar sobre o parto, que escolheu ser natural. "Dessa vez, eu estou esperando entrar em trabalho de parto. O da Lua eu até esperei, mas ela continuou pélvica e fui para a cesárea, que achei mais seguro", disse a ex-BBB.

Na publicação, Viih disse que Eliezer está ansioso pelo parto. "O Eli fez alguns cursos comigo, mas não na mesma intensidade que eu fiz. Eu sinto que ele está milhões de vezes mais ansioso!", falou.

Alguns internautas notaram a ausência do casal no casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley, comentando que o bebê já nasceu. "Acho que o baby nasceu", disse uma. "Vocês sabem que o Ravi já nasceu, né? Aguardando as fotinhas dele com a família", aguarda outra. "Bebê já nasceu, gente, se Vih não aparecer (sic) no casamento do Rangel hoje, porque nasceu", indagou mais uma.