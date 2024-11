Após ?surto? de Gizelly em A Fazenda, web reage: ?Vai sair cancelada? - Foto: Record TV/ Reprodução

Publicado 12/11/2024 11:06

Parece que o "surto" de Gizelly Bicalho não repercutiu bem entre os telespectadores de "A Fazenda". A participante, que teve ataque de estresse em dinâmica com o participante Sacha Bali, foi bastante criticada na web após a ação. A reação considerada exagerada foi ao ar no reality show da TV Record na noite da última segunda-feira (12).

Em uma publicação com o vídeo do momento de fúria da ex-BBB, internautas comentaram sobre seu comportamento. "Desespero que a máscara caiu", disse uma seguidora. "Surto porque sabe que vai sair cancelada.", falou outra. "Oh, queridinha, bate o sino", pediu mais uma.

Na dinâmica de apontamento feita no último domingo (10), mas exibida no dia seguinte, Gizelly teve alguns momentos de contradição dentro de suas falas. Em alguma delas, a influenciadora disse que Sacha Bali foi para cima dela na cozinha durante uma discussão, sendo que o programa puxou a VAR e apontou que foi a própria Gizelly que foi para cima do ator.

Nesta terça-feira, os participantes irão formar a nova roça de "A Fazenda". O "surto" de Gizelly terá efeito positivo ou negativo na montagem da berlinda dessa semana?