Ex-funcionário critica Léo Picon e expõe salário baixoFoto: Reprodução

Publicado 12/11/2024 13:29

Leo Picon, influenciador digital e irmão da atriz Jade Picon, se tornou o centro de uma nova polêmica ao criticar publicamente a PEC que propõe o fim da jornada de trabalho 6×1. Sua posição gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais, reacendendo debates sobre condições de trabalho.

No meio das reações, um vídeo antigo de Bruno Moreira, conhecido como Brino, veio à tona. Nele, Brino revela que "odiava" trabalhar para Leo e menciona o baixo salário que recebia, intensificando ainda mais as discussões em torno do comportamento e da postura do irmão de Jade Picon.

“Sendo sincero agora: na época que tu trabalhava com ele (Leo Picon). Tu não tinha um pouco de ódio não?”, quis saber uma colega de Brino. “Odiava”, respondeu o influencer.

O influenciador ainda revelou quanto recebia de Picon na época. “Acho que era R$ 1.200,00. Era pouco para ele, né?”, pergunta Bruno Moreira. “E o pior, ele acordava pelado e eu no sofá. Se eu fosse uma pessoa que queria acabar com a vida dele, podia denunciar no Ministério do Trabalho, acho, porque ver o pinto do patrão não está no escopo”, ressaltou o influenciador.

A sua saída do comando das redes sociais de Léo Picon foi ironizada pelo mesmo. Em uma postagem no Twitter, Léo publicou um "anúncio" de nova vaga para social media. “Estou atrás de um social media. Vocês têm alguém para indicar? Quero alguém que seja melhor que o Brino e que não me abandone”, postou.