P. Diddy coloca jato à venda nos EUA Foto: Reprodução

Publicado 12/11/2024 12:53

O rapper P. Diddy, atualmente preso acusado de diversos crimes sexuais, colocou seu jato à venda para cobrir os custos judiciais aos quais está sendo submetido. As informações são do jornal "The Sun".

Considerado o item mais valioso do rapper, o veículo está sendo oferecido por US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 350 milhões).

Anteriormente, P. Diddy colocou sua mansão em Beverly Hills, na Califórnia, por US$ 61,5 milhões (aproximadamente R$ 360 milhões).

Além de estar à venda, o jato Gulfstream 550 preto está listado em um site de aluguel para viagens curtas. Uma ida de Los Angeles para Nova York está orçada em US$ 116.681 (aproximadamente R$ 677 mil).