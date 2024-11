Andréa Sorvetão reage sobre documentário das paquitas - Reprodução/Youtube

Publicado 12/11/2024 20:06 | Atualizado 12/11/2024 23:28

A ex-Paquita Andréa Sovertão, foi condenada a pagar uma multa por 'calote' em um cliente de sua antiga casa de festa. Alegando falta de recursos, Andréia parcelou a multa em 30 vezes. O caso ocorreu em 2017, ou seja, sete anos atrás.



Na última segunda (11), uma mulher que diz ter levado calote de uma ex-Paquita usou sua redes sociais para contar um pouco do episódio, sem mencionar seu nomes, ela detonou a ex-assistente de palco da Xuxa.



"Levei um calote de uma Paquita da Xuxa... Pega a pipoca que tem fofoca! Uma paquita e seu marido, que se dizem politicamente corretos e cristãos, tinham uma casa de festas na Barra da Tijuca e eu fui contratar o estabelecimento para fazer a festa de 1 ano do meu filho. Beleza. Paguei 50% do valor quando ele tinha 2 meses e o restante eu iria acertar faltando 30 dias para o evento. Eu também trabalhava na Barra quando um dia, do nada, uma voz na minha cabeça me pediu para dar uma incerta no local. Quando cheguei lá, estavam desmontando o espaço e até achei que era obra, etc e perguntei para o pessoal o que estava acontecendo ali e me informaram que a casa havia encerrado as atividades. Oi? Como? A partir daí, parceiro, foi só ladeira abaixo!", disse.



A pessoa ainda continuou falando sobre o ocorrido. "Para resumir: os bandidos tentaram de todas as formas se esquivar, nunca retornaram ou deram satisfação para nenhum cliente lesado. Graças à Deus peguei um advogado brabo que conseguiu intimá-los por edital e julgá-los à revelia. Demorou 7 anos. A filha (que casou recentemente num baita festão divulgado na imprensa), recebeu os bens, mas sobrou a casa deles no RJ (lugar que não moram mais porque, né, geral lesado descobriu o endereço). Enfim, a justiça pediu penhora do imóvel e uma advogada apareceu pedindo um acordo de parcelamento. Fui lesada em 3.000 e recebi R$ 30.000, mas a pobre Paquita pediu para parcelar em 30x. Melhor que nada. Já recebi 10 parcelas... Meu filho hj tem 8 anos. Que xou da xuxa é esse?", concluiu.



No processo divulgado pelo colunista Gabriel Perline, da Contigo, diz que em 2017, três meses antes do aniversário de seu filho, a contratante foi surpreendida ao descobrir que o salão de festas onde o evento estava planejado simplesmente não existia mais. A festa estava marcada para 29 de julho daquele ano, com 150 convidados e um custo de R$ 4.990,00. Após firmar o contrato, ela pagou um sinal de R$ 2.500,00, com o restante do valor programado para ser pago à Andrea Sorvetão próximo à data do evento.



Esse valor foi pago apenas ao estabelecimento, enquanto a contratante ainda cobriu os custos dos outros fornecedores. Na mesma época, surgiram relatos de clientes sobre problemas nas festas, como falta de luz, comida, ar-condicionado e superlotação.

Procurada pela coluna, a famosa, conhecida também por ser "hétero, cristã e conservadora", não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestações.