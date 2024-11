No 'Programa do Ratinho', Paula Fernandes abre o jogo sobre fama de chata - Foto: SBT/ Reprodução

Conhecida por sua fama de antipática, vira e mexe Paula Fernandes aparece na mídia se desculpando e esclarecendo rumores de possíveis situações que a levaram a ser conhecida dessa forma.



Em entrevista ao "Programa do Ratinho", ao ser questionada pelo apresentador sobre o famoso comportamento da artista, Paula disse que não consegue atender a maioria de seus fãs no camarim nos shows, e que já foi chamada de "chata" por isso.



“Eu acho que essa impressão de antipatia ou de ser chata… Quatrocentas pessoas na minha porta do camarim, da minha casa, na porta do hotel e eu não conseguia atender à demanda. Eu aproveito toda a chance que tenho de estar diante de uma câmera para pedir perdão e desculpas para quem não foi atendido”, disse Paula Fernandes a Ratinho, culpando a popularidade pela fama de “chata”.



A sertaneja disse também que essas situações não é porque ela quis, mas sim porque não dá conta de atender a todos.