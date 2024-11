Viih Tube rebate críticas sobre aparência após o nascimento de seu filho Ravi - Foto: Reprodução/ Instagram

Publicado 13/11/2024 11:19

A influenciadora Viih Tube usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (13) para rebater algumas críticas de internautas em relação à sua aparência após dar à luz a seu segundo filho, Ravi, que nasceu na segunda, 11. A ex-BBB disse que ficou 19 horas em trabalho de parto e não pôde lavar seu cabelo após o parto devido à queda de pressão que sofreu durante o parto.

“O que eu mais queria era ter conseguido normal, né? Tanto que fiquei 19 horas, mas eu não ia arriscar de jeito nenhum o meu filho ou eu. Depois eu vou contar o que aconteceu, as intercorrências que tiveram, mas eu fui direto pra cesárea”, disse Viih.

Apesar do momento maravilhoso com o nascimento de mais um filho, tanto a influenciadora quanto o filho recém-nascido quase deram entrada na UTI do hospital, devido a algumas intercorrências. “Mas, graças a Deus, não precisou, mas chegou a reservar sala para o Ravi até. E deu tudo certo, graças a Deus”, falou.

Viih Tube se submeteu ao parto normal, já que não teve uma boa experiência ao dar à luz a Lua, sua primeira filha com o também ex-BBB Eliezer, por cesária. “Queria ver qual experiência ia ser melhor, sabe? Da mesma forma que tem gente que tem medo do parto normal, tem gente que tem medo da cesárea, né?”, completou.