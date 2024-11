Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Publicado 13/11/2024 20:55

As polêmicas continuam rondando a vida de Jojo Todynho. Após ter rescindido contrato com a Avon, possivelmente por conta de ataques da cantora à comunidade LGBTQIA+, chegando a pedir para fãs jogarem os produtos da marca no lixo, foi a vez da Knorr, marca de temperos e caldos, quebrar contrato com Jojo. A informação é da coluna da Fábia Oliveira.

“O contrato da marca Knorr com a cantora Jojo Todynho, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024”, afirmou a assessoria da marca, não entrando em detalhes sobre o motivo da não renovação.

Com a Knorr, Jojo Todynho havia se tornado a garota-propaganda, fazendo parte da campanha "Jojo Kaldinho", em alusão aos produtos da marca. No canal do YouTube da empresa, o último vídeo relacionado à influenciadora foi postado há quatro meses, tendo menos de 2 mil visualizações.