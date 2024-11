Com alta crescente no Rio, Irmãs Reipert voltam a ser pesadelo da Globo - Foto: Reprodução

Publicado 14/11/2024 13:12 | Atualizado 14/11/2024 13:36

Quando se trata do sobrenome "Reipert", parece que se tornou uma "regra" vencer a Globo na audiência. Prova disso é que, seguindo os passos de Fabiola Reipert, que comanda a "Hora da venenosa" em São Paulo, sua irmã, Mabell Reipert, vem obtendo o mesmo êxito com o quadro no Balando Geral no Rio de Janeiro.

Comandado por Tino Junior, o programa, no ar das 11h50 às 15h30, obteve 9,3 pontos de média, 12,7 de pico e share de 21,3%,assegurando assimo segundo lugar disparado. A emissora de Silvio Santos, SBT, ficou em terceiro lugar com quase 7 pontos a menos, anotando 2,6 pontos. E A Hora da Venenosa, comandado porMabell, teve a melhor média e share do ano: 9,7 pontos e 22,9%, respectivamente. O quadro foi ao ar das 14h51 às 15h e, no confronto, o SBT ficou com 2,5 pontos, acabando na terceira posição com quase um quarto da média da atração da RECORD.

De acordo com dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, o telejornal da Record Rio chegou a liderar durante oito minutos na tarde da última terça-feira (12).Um dos principais trunfos foi justamente o segmento sobre o mundo das celebridades.

Vale lembrar que Fabiola ajudou na derrocada do Vídeo Show (1983-2019), e também do Se Joga (2019-2021), comandado por Fernanda Gentil, que quase que diariamente fica atrás no ibope, perdendo para a Hora da Venenosa em São Paulo.