Publicado 14/11/2024 18:27

Após rumores sobre sua segunda gravidez, a influenciadora Bia Miranda pôs fim às especulações e confirmou a gestação, fruto da relação com Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", que inicialmente seria de gêmeos. Bia usou as redes sociais para anunciar que havia perdido um dos bebês.

“Gente, deixa eu falar com vocês sobre a explicação porque tem gente com dúvida até falando que a gente está mentindo sobre a gravidez. Estou grávida do Samuel e repercutiu na internet. Quando fui à médica pela primeira vez, ela falou que a gravidez era de risco e eu podia acabar perdendo […], mas era muito cedo e se sangrasse, eu teria perdido. Era bom eu tomar bastante cuidado”, anunciou.

A filha de Jenny, Miranda então detalhou a situação. “Acabou sangrando, por isso que eu vim, falei que eu acabei perdendo o bebê porque sangrou e não foi pouco, foi muito. Então, pra mim, na minha cabeça, eu tinha perdido. Não estava sentindo enjoo, não estava sentindo nada de gravidez, então para mim tinha passado. Enfim, vivi minha vida normalmente, bebi, fui pra festa”.

Em relação ao aborto de um dos bebês, a vice-campeã de "A Fazenda" contou sobre. “Quando eu e o Samuel nos reencontramos, eu não estava sentindo enjoo, mas sentia uma bolinha na minha barriga, uma ondinha. Falei pra ele para irmos na médica, que podia ter ficado o feto aqui […] Expliquei tudo pra ela, porém não era nada que o feto estava na minha barriga. Depois do exame, a médica falou: ‘Era para serem gêmeos, você perdeu um bebê. O outro ainda está na sua barriga’ […] Esse aqui quase desmaiou”, detalhou.

Momentos depois, repetiu. “Enfim, a explicação é: era pra ser gêmeos e perdi um. O outro ficou aqui, ele estava aqui esse tempo inteiro e só agora que estou começando a ter sintomas, estou de dois meses e uma semana. Tudo bem, guerreiro ou guerreira”, citando ainda o atual namorado, Gato Preto. “Samuel que está sentindo mais sintomas do que eu, que só fiquei enjoada no começo, quando a gente voltou. Agora ele que está sentindo tudo, graças a Deus. Eu acho que é menina porque eu nunca passei mal como estou passando. E eu sempre quis um menino primeiro e uma menina depois”, concluiu.