João Lucas e a mulher, Sasha

Publicado 14/11/2024 19:04

João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, está dando um novo passo em sua carreira musical com o lançamento de seu mais recente álbum, intitulado com seu próprio nome. Além das canções, um dos destaques que chamou a atenção dos fãs foi a fantasia de borboleta que ele usou no clipe da música "Estrelas", trazendo uma estética lúdica e artística ao projeto.A escolha da fantasia acrescenta um tom de leveza e liberdade ao clipe, reforçando a conexão com a natureza e o simbolismo das borboletas, como transformação e renascimento. Essa nova fase reflete o estilo único do cantor e sua vontade de explorar diferentes expressões artísticas em sua música.E óbvio que arrancou elogios dos seguidores nas redes sociais. “Gosto muito desse toque feminino. Me lembro que o David Beckham foi um dos primeiros jogadores de futebol que se maquiou. Agora vem uma nova era que as mulheres ficam um pouco mais masculinas e os homens, mais femininos. Tô gostando dessa mudança. Parabéns, João, por esse lançamento e por ser a cara de um novo período de homens." disse um seguidor. “Táá lindo. Continue assim, focado na sua arte, sem se preocupar com comentários maldosos, que você vai longe! Voooa!”, disse um. “Tudo tão impecável!!!”, elogiou outro.Porém, a parte negativa também aflorou, com internautas questionando sua masculinidade. O que está acontecendo com os homens do Brasil? Estão virando florzinha do campo. Que doideira”, disse um seguidor surpreso. “Tá mais feminina que a Sasha!”, analisou outro.