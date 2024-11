Miss presidiria! Kat Torres vence concurso de beleza em presídio no Rio - Foto: Reprodução

Publicado 15/11/2024 15:17

Kat Torres, ex-influencer condenada a oito anos de prisão por tráfico humano e por manter pessoas em condições semelhantes à escravidão, foi eleita "Garota Talavera Bruce". O concurso de beleza, realizado no sistema prisional do Rio de Janeiro, está em sua 18ª edição.

Katiuscia Torres foi selecionada entre as dez finalistas de um grupo de mais de 390 detentas com bom comportamento. Inspirado no tema All You Need Is Love, dos Beatles, o evento contou com um desfile de vestidos de noiva e o tradicional desfile na passarela com trajes de gala, representando a transformação dentro do ambiente prisional e a união entre as internas.

Além de ser coroada e receber a faixa de Garota Talavera Bruce, Kat foi premiada com um kit especial contendo roupas, acessórios e uma escova de cabelo.

As outras finalistas também foram reconhecidas: a segunda colocada ganhou uma escova e uma prancha de cabelo, enquanto a terceira recebeu um ventilador como prêmio.