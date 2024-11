Jojo Todynho se manifesta sobre barraco na faculdade - Reprodução do Instagram

Jojo Todynho se manifesta sobre barraco na faculdadeReprodução do Instagram

Publicado 15/11/2024 23:12 | Atualizado 16/11/2024 00:24

A influenciadora Jojo Todynho se manifestou em seus stories que é contra a escala de jornada de trabalho 6x1, na qual consiste em seis dias de trabalho e apenas um de folga. A cantora, que trabalhou nesse modelo em um shopping, confessou que é ruim essa jornada.

"6x1 é pesado. Trabalhei por seis meses no shopping, nunca mais na vida porque é muito ruim trabalhar 6x1 é cansativo", disse Jojo, ressaltando que todos devem ter qualidade de vida. “Todo mundo tem que ter qualidade de vida, passar o almoço com a família, passear, curtir um show… precisamos ter tempo para fazer um curso, algo diferente. Isso é essencial para o bem-estar”, completou.

Porém, a influenciadora se mostrou contrária ao modelo 4x3 , no qual 4 dias são para trabalhar e outras três são para descanso. “4x3 não concordo, acho que seria muito ruim para todos, tudo ia ficar muito mais caro, o povo vai querer reduzir salário, porque você vai ter que fazer escala, contratar mais gente… 5x2 eu super concordo, trabalhar cinco e descansar dois acho super válido. As pessoas têm que ter uma qualidade de vida, passar um domingo com a família, sábado passear. Temos que ter esse lazer”, pontuou.