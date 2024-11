Zilu Camargo - Reprodução/Instagram

15/11/2024

Após estar no Brasil em uma tentativa de candidatura como vereadora em São Paulo, Zilu Camargo revelou nas redes sociais que está organizando sua mudança para uma nova casa em Orlando, nos Estados Unidos. Na última quinta-feira (14), ela compartilhou com seus seguidores o trabalho de ajustar cada detalhe na nova residência e expressou que, apesar do cansaço, está entusiasmada com essa nova fase.

A decisão surpreendeu alguns fãs, já que, em julho deste ano, Zilu chegou a afirmar que não pretendia mais morar fora do Brasil. No entanto, agora ela parece pronta para abraçar o novo momento nos EUA, mostrando-se animada com o recomeço.

“Tô um pouquinho sumida da internet. Tô um pouco ocupada porque estou na função mudança! Eu acordo todo dia, venho para a casa e fico aqui até a hora que dá! E assim eu tô! Agora vou aparecer mais, mostrar meu dia a dia e mostrar o antes e depois da casa. Para então mostrar o finalmente. Ainda bem que tem uma equipe aqui em Orlando que me ajuda muito! Muito legal. Daqui a pouco tá prontinho pra vocês! Ai, eu vou aparecer bastante”, disse Zilu.

A apresentadora e influenciadora está recebendo ajuda de duas pessoas para organizar sua nova casa, incluindo uma profissional especializada, que já está há três dias dedicando-se ao closet. Zilu garantiu que mostrará o espaço assim que tudo estiver finalizado.

“Estou feliz, trabalhando dia e noite… A mudança é um pesadelo, mas bom, maravilhoso”, conclui a ex de Zezé Di Camargo.

Zilu é moradora de Miami desde 2014, quando se divorciou do sertanejo e voltou após não conseguir se reeleger vereadora por São Paulo nas últimas eleições.