Bandidos usam meme ’que show da Xuxa é esse?’ pra vender lança perfume - Foto: Reprodução

Publicado 15/11/2024 21:33 | Atualizado 15/11/2024 21:36

Só faltava essa, né? A Polícia Federal apreendeu lança-perfume com a imagem do meme "Que show da Xuxa é Esse?" durante a Operação Dominó, em Jacaraípe, na Serra, no Espírito Santo, na última quarta-feira (13).



A ação contou com 40 agentes federais, além de apoio das polícias militar, civil e guardas municipais. Foram encontrados armamentos, drogas, celulares e o entorpecente personalizado. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Serra.



A operação cumpriu cinco mandados de busca e 14 de prisão temporária contra membros de uma facção criminosa que controla o tráfico na região. Os suspeitos têm ligação com um líder da organização preso na semana anterior, responsável por disputas territoriais na Serra.

O meme "Que Show da Xuxa é Esse?" viralizou nesse ano após a professora Patricia Veloso Martins, na época criança e fã da cantora Xuxa, se revoltou por conta de não ter conseguido entrar na platéia do Programa da Xuxa. O momento foi registrado em uma reportagem da Globo na época e mostrado no documentário "Para Sempre Paquitas", lançado em setembro desse ano, no Globoplay.