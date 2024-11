Seguindo os passos da mãe, filho de Andressa Urach abrirá perfil +1 - Foto: Reprodução

Seguindo os passos da mãe, filho de Andressa Urach abrirá perfil +1

Publicado 15/11/2024 20:01 | Atualizado 15/11/2024 23:38

Seguindo os passos da mãe Andressa Urach, Arthur Urach anunciou que irá abrir um perfil de conteúdo adulto no site "Privacy". O anúncio foi feito em uma entrevista de Arthur ao "Chupim" na última segunda-feira (11). O filho da modelo já trabalhava com a mãe no ramo, mas como diretor e responsável pelas gravações.

Também presente na entrevista, Andressa contou que o apoia na empreitada. “Eu falei pra ele que tem que ganhar dinheiro, lógico. Tem que fazer ele ganhar dinheiro”, disse. Porém, Arthur negou que a ex-Miss Bumbum irá gravá-lo nas produções. "Acho que seria mais eu gravando mesmo. Ela fazia isso quando eu não estava. Quando ela quer sair com os boys dela, ela grava sozinha", explicou.

Mesmo não participando das produções do filho, Andressa Urach contou que irá dar sugestões para Arthur. “Vou dar ideia, lógico, com certeza, vou orientar. Mas ele não vai deixar a mãe gravar. Ele é todo tímido”, brincou.

Ao ser perguntado sobre se irá soltar nudes para a divulgação de seu novo perfil, o jovem respondeu que não será algo totalmente gratuito. “Vai ter que assinar pra ver”, concluiu.