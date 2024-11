André Valadão entra em guerra com cunhado Felippe pelo nome Lagoinha - Foto: Reprodução

Publicado 18/11/2024 17:43

A disputa pelo uso da marca “Lagoinha” coloca frente a frente duas igrejas de grande relevância no cenário religioso brasileiro. De um lado, a Igreja Batista da Lagoinha, sediada em Belo Horizonte e liderada pelo pastor Márcio Valadão, acusa a Igreja Lagoinha Niterói, chefiada por Felippe e Mariana Valadão, filha de Márcio, de utilizar indevidamente o nome que alega ser de sua propriedade. A informação é do site "Fuxico Gospel".

A Igreja Batista da Lagoinha afirma que a marca “Lagoinha” é registrada e amplamente reconhecida nacionalmente, destacando que o uso do nome pela igreja de Niterói estaria gerando confusão entre os fiéis e prejudicando a identidade construída ao longo de décadas. Em documento apresentado à Justiça, a instituição mineira pede a proibição do uso da marca pela Lagoinha Niterói, além de indenizações por danos materiais e morais.

Já a Igreja Lagoinha Niterói, fundada em 2014, argumenta que o nome foi adotado com o aval de Márcio Valadão como parte de uma estratégia de expansão do ministério. A defesa alega que nunca houve objeções prévias ao uso da marca, que a igreja opera de forma autônoma, com identidade visual distinta e atuação concentrada no Rio de Janeiro. “As marcas convivem de forma pacífica, sem risco de confusão”, defende a instituição.

Entre os pedidos judiciais, feitos pela Igreja Batista da Lagoinha, estão a cessação, ou seja, que tire o nome "Lagoinha" da instituição religiosa de Niterói, além de indenização no valor de 50 mil reais por danos morais e materiais, e cancelamento imediato do domínio lagoinhaniteroi.com.br na internet.