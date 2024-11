Luana Piovani detona Janja após xingamento a Elon Musk: ?Vergonha? - Foto: Reprodução

Publicado 18/11/2024 15:24

A atriz e modelo Luana Piovani usou suas redes sociais para comentar a polêmica feita pela primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, em relação ao empresário Elon Musk em uma palestra do G20 Social. Na ocasião, Janja não poupou palavras em criticar Musk. “Eu não tenho medo de você, inclusive… Fuck you, Elon Musk!”, disse a esposa do presidente Lula.

Nos seus stories, Luana debochou de Janja, usando até emojis de risadas. “Janja e Felipe Neto debatendo regulação das redes sociais em uma reunião do G20”, riu a atriz em sua rede sociail. “Janja manda Elon Musk ‘fuck you’. Elon Musk ameaça veladamente as próximas eleições brasileiras”, disse Piovani.

Em seguida, a ex de Pedro Scooby não poupou críticas tanto para Janja quanto para Felipe Neto. “E uma pergunta que não quer calar: o que Janja, Felipe Neto e Elon Musk estão fazendo em meio a um fórum internacional de cooperação econômica? Além de nos matarem de vergonha?”, falou.

A reunião do G20 acontece nesta segunda-feira (18) e vai até terça-feira (19), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na zona sul da cidade.