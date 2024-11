Bruna Biancardi é detonada por mãe de suposta filha de Neymar - Foto: Reprodução

Bruna Biancardi é detonada por mãe de suposta filha de NeymarFoto: Reprodução

Publicado 18/11/2024 19:49 | Atualizado 18/11/2024 22:48





Sem citar nomes diretamente, Gáspár fez críticas ao jogador e à sua atual namorada, Bruna Biancardi, sugerindo um cenário de favoritismo e rivalidade.



Gáspár iniciou sua declaração mandando indiretas para Neymar. "Banca amigos, namorada, família da namorada e não ajuda a outra filha", disse.



Em seguida, a húngara chamou Bruna de "personagem". "Ela criou um personagem de perfeita e vítima", afirmou, ressaltando que a atual do jogador teria se "montado" para de parecer com Bruna Marquezine, ex de Ney.



Gabriella ainda continuou suas críticas à Biancardi. "Ela sempre faz discursos lindos, mas é só para mostrar que só a filha dela foi planejada", pontuou.



A modelo húngara Gabriella Gáspár, apontada como mãe de uma suposta filha de Neymar Jr., movimentou as redes sociais neste domingo (17) ao compartilhar um desabafo polêmico.Sem citar nomes diretamente, Gáspár fez críticas ao jogador e à sua atual namorada, Bruna Biancardi, sugerindo um cenário de favoritismo e rivalidade. A declaração gerou repercussão e dividiu opiniões entre os internautas.Gáspár iniciou sua declaração mandando indiretas para Neymar. "Banca amigos, namorada, família da namorada e não ajuda a outra filha", disse.Em seguida, a húngara chamou Bruna de "personagem". "Ela criou um personagem de perfeita e vítima", afirmou, ressaltando que a atual do jogador teria se "montado" para de parecer com Bruna Marquezine, ex de Ney.Gabriella ainda continuou suas críticas à Biancardi. "Ela sempre faz discursos lindos, mas é só para mostrar que só a filha dela foi planejada", pontuou.

Veja o desabafo de Gabriella na íntegra:



"Infelizmente não posso falar nomes, mas espero que vocês entendam. Observe, um pai que tem 4 filhos, parece que apenas uma é desejada e amada enquanto as outras são desprezadas. Banca amigos, namorada, família da namorada e não ajuda a outra filha. A suposta namorada sempre escreve discursos lindo na Internet, mas gosta de escancarar que só a filha dela foi planejada, então ela faz de tudo para mostrar que apenas a filha dela é especial. E ainda falam que eu quero dinheiro, enquanto isso ela segue mostrando a personagem que ela criou de namorada perfeita e vítima.



Afastou a família do namorado, e aproximou dela. Cortou o cabelo para aparecer com a ex, fez rinoplastia, ela é criou uma personagem. A mãe do primeiro filho, leva uma vida sem luxúria e ostentação. Agora todos os filhos são tratados da mesma forma? Claro que não, só alguns são ignorados também.



As mães e as crianças sendo atacadas na Internet diariamente porque o pai não se manifesta, e a "Santa" namorada adorando essa situação, e ainda a mesma segue dizendo que a convivência com a criança não é um problema. O problema dela é ciúmes das mães, sendo o único responsável o pai. Leva a família toda de primeira classe jatinho particular, enquanto isso a outra filha não assumida não tem nem passaporte.



Mas vocês ainda acreditam que ela não gosta de rivalidade feminina. Mas ela disse somente a filha dela foi planejada, corte de cabelo e rinoplastia para ficar igual a ex. E outra coincidência, a mãe da filha mais nova, posta que gosta de arte, tem barriga com músculo, abre os comentários do Instagram... e então a atual faz tudo igual. Acordem ela é um personagem, de boazinha ela não tem nada".