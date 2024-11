Comentários maldosos e racistas, após foto de Fernanda Torres, brasileiros causam tumulto no perfil oficial do Oscar no Instagram - Foto: Reprodução

Publicado 19/11/2024 23:23

Uma onda de brasileiros invadiu o perfil da Academia no Instagram após postagem de uma foto da atriz Fernanda Torres. A protagonista de "Ainda Estou Aqui" esteve presente na cerimônia do Governor Awards, que entrega o Oscar honorário.



A postagem já atingiu a marca de 1,7 milhão de curtidas, sendo a foto mais engajada entre os artistas presentes na premiação. Nos comentários, muitos pedidos para premiar Fernanda com o Oscar foram feitos. E não foi só isso. A publicação foi só o início de um tumulto gigantesco de brasileiros no perfil, com direito a ofensas e frases de cunho racista nas fotos de outros artistas.



Nas postagens seguintes, onde Fernanda Torres não estava presente, comentários de alguns usuários do nosso país fazendo "piada" com outros artistas, tomaram o Instagram da Academia. "Look maravilhoso pra ir aplaudir a Fernanda Torres quando ela ganhar" disse um seguidor na postagem da foto da atriz Zoey Deschanel. "Sem Fernanda, sem like", falou o segundo, em publicação da atriz Kerry Washington. "Chegou a arroz de festa", debochou o terceiro, na foto da atriz e cantora Jennifer Lopez. "Alugou o vestido no Djalma noivas, certeza", disparou mais um, na foto da atriz Connie Britton.



Foi na postagem de Marianne Jean-Baptiste que um seguidor usou uma piada racista. A atriz, que é negra, foi chamada de "manicure de Fernanda Torres", o comentário foi repudiado por outros seguidores.



"Ainda Estou Aqui", que além de Fernanda Torres, conta com Selton Mello e Fernanda Montenegro no elenco, está sendo cotado para indicações no Oscar 2025. Entre as mais prováveis, está a indicação de "Melhor Filme" e possivelmente "Melhor Atriz", com Fernanda.