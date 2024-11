Ana Paula, irmã de André Valadão é ?censurada? em meio a ?guerra? familiar - Foto: Reprodução

Ana Paula, irmã de André Valadão é ?censurada? em meio a ?guerra? familiarFoto: Reprodução

Publicado 19/11/2024 16:53

Ana Paula Valadão, um dos principais nomes da Igreja da Lagoinha, teve a transmissão de sua pregação no Rio de Janeiro interrompida nos perfis oficiais da instituição. O corte, que ocorreu quando a cantora mencionou a polêmica envolvendo a igreja, gerando especulações entre os fiéis tanto presentes no local, quanto assistindo a live.

Nas redes sociais, fiéis acharam estranho o corte da transmissão. “Fui procurar por essa pregação e foi cortada. Simplesmente retiraram do compilado do dia”, disse um seguidor. “Igreja que tem proprietário é isso aí. Briga de herdeiro, briga de poder, Deus em segundo plano, ou terceiro”, declarou mais um. “Ela meio que deu um recado pra família dela”, pontuou outro.

A disputa tem como protagonistas André Valadão, líder da Lagoinha Global, e seu cunhado, Felippe Valadão, responsável pelas unidades de Niterói. André entrou na Justiça contra Felippe, exigindo indenização e a proibição do uso do nome "Lagoinha" nos templos liderados pelo cunhado. A controvérsia se intensificou após Ana Paula apoiar publicamente Felippe e sua irmã, Mariana Valadão, criticando a postura de André no caso.

Nas redes sociais, rumores indicam que Ana Paula teria sido “boicotada” pela própria família por tomar partido na disputa. Recentemente, a cantora reforçou o apoio à irmã. “Eu e minha sis fazemos questão de nos apoiar em tudo, jamais como competidoras, mas cooperadoras. Sis, te amo e proíbo que o ladrão da alegria te roube, em nome de Jesus!”, declarou Ana Paula sobre Mariana.

O pastor Gustavo Bessa, marido de Ana Paula, também se manifestou, lamentando o sumiço da transmissão e deixando evidente o clima de tensão entre os herdeiros da igreja. Enquanto isso, os fiéis seguem acompanhando o desenrolar dessa disputa que trouxe à tona conflitos internos na liderança da Lagoinha. “A mensagem foi poderosa, confrontadora e de sacudir os alicerces. Mas, cortaram a transmissão e deletaram a mensagem. Tempos estranhos”, disse Bessa.