Andressa Urach vai parar no hospital após gravar conteúdo +18 com 8 homens - Foto: Reprodução

Publicado 19/11/2024 19:59

A modelo e atriz de conteúdos adultos Andressa Urach foi parar no hospital com dor na região pélvica após gravar cena com oito homens para a plataforma Privacy.

Socorrido pelo seu filho, Arthur Urach, Andressa gravou um story falando sobre a dor que estava sentindo que a levou ao médico.

Intitulada "Gang", a produção será disponibilizada em breve em seu perfil. O projeto contou com a participação de nomes conhecidos do meio pornô como Ton Fernandes, Fabrício Nunes, Alemão, Tony Tigrão, Igor Gomes, Matheus Lupan, Kylian e Husky.

"Estou com muita dor pélvica e vamos fazer uma tomografia para ver se está tudo bem. Quem mandou aprontar?", brincou a ex-Miss Bumbum.

É mais uma polêmica de Andressa Urach desde que começou a gravar conteúdos adultos. Recentemente, a modelo gravou com uma pessoa com deficiência física, causando comentários negativos nas redes.

Andressa também já afirmou que faturou cerca de R$ 5 milhões com a plataforma desde seu início com as gravações.