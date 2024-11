Antônia Fontenelle detona Igreja da Lagoinha: "Papo de Rolex" - Foto: Reprodução

Publicado 21/11/2024 09:00

Em meio a disputa da família Valadão pelo uso do nome "Lagoinha", internautas resgataram um vídeo da apresentadora e influenciadora Antônia Fontenelle criticando a instituição religiosa. Segundo Antônia, fiéis usam até relógio Rolex, um dos mais caros do mundo, como dízimo.

"A Lagoinha é papo de Rolex, a Lagoinha tem mais máquina de dízimo do que gente dentro daquele lugar gigante. É dinheiro, é Rolex, é relógio, é tudo que tem dentro da bolsa, eles jogam naquele palco e as pessoas recolhendo", disse Fontenelle

Ainda no vídeo, a apresentadora falou sobre alguns fiés da igreja que são "mentes fracas". "O que eu vi de gente fraca no auge, porque tem toda uma preparação, tem toda uma preparação e vai, vai, vai, vai para a hora da grande catarse. Aí o fraco, as mentes fracas que vão ali em busca de alguma coisa, pega tudo que tem e joga no palco." pontuou.

A crítica vem a meio de uma batalha na justiça pelos direitos do uso do nome "Lagoinha", onde o pastor André Valadão tenta impedir judicialmente seu cunhado, Felippe Valadão, de utilizar a marca em uma das igrejas localizada em Niterói, no Rio de Janeiro.

O caso foi além. A irmã de André, Ana Paula Valadão, teve sua transmissão interrompida durante um culto pois teria defendido seu cunhado, Felippe, diante da disputa, gerando questionamentos na comunidade gospel. Mariana Valadão, sua outra irmã, também defendeu o marido.