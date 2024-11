Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em cena de ’Garota do Momento’ - Foto: Reprodução/TV Globo

Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em cena de ’Garota do Momento’ Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 21/11/2024 12:08 | Atualizado 21/11/2024 12:12

Usuários do “X”, antigo Twitter, detectaram uma falha de continuidade no capítulo de "Garota do Momento", exibido na noite de quarta-feira (20). A cena, protagonizada por Beto (Pedro Novaes), chamou a atenção ao mostrar o personagem inicialmente sem paletó. Porém, durante o jogo de câmeras, ele reaparece com a peça, o que gerou burburinho entre os telespectadores.



O momento aconteceu durante uma conversa entre Beto, Beatriz (Duda Santos) e Juliano (Fábio Assunção) sobre uma campanha publicitária da Perfumaria Carioca. Enquanto debatiam os rumos do acordo, os fãs mais atentos não deixaram passar o detalhe do figurino inconsistido, que rapidamente virou assunto na internet.



Para apimentar ainda mais a cena, Bia (Maisa), filha do empresário Juliano, entra exaltada na sala, implorando ao pai que não feche o contrato com a maior concorrente dela. A atuação carregada de emoção, no entanto, ficou ofuscada pelo erro técnico, que dominou os comentários no “X”.