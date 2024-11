Mãe de Andréia Nóbrega, morre aos 91 anos - Foto: Reprodução

Mãe de Andréia Nóbrega, morre aos 91 anosFoto: Reprodução

Publicado 21/11/2024 14:07

A mãe da socialite e empresária Andréia Nóbrega, dona Iolanda Barbosa, morreu aos 91 anos em São Paulo. Iolanda estava internada em um hospital na capital e sofria do Mal de Alzheimer. A informação foi confirmada por Andréia em suas redes sociais. O velório ocorrerá nesta tarde no Memorial Jardim da Vida.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento da mãe da Andréa, dona Iolanda Barbosa da Silva. Ela descansou! Agradecemos o carinho e apoio de todos", disse a nota.

Infelizmente, dona Iolanda faleceu um dia após seu aniversário. Ontem, a socialite publicou um vídeo nas redes sociais cantando Parabéns para sua mãe, dando um bolo para ela no hospital. “Hoje é o aniversário da minha rainha! Ela está internada, mas eu fiz questão de comprar um bolinho e flores pra cantar, parabéns pra ela e ir no hospital com meus irmãos e meu sobrinho. Continuem orando por ela”, falou Andréia.

Diagnosticada com Alzheimer, a mãe da empresária passou a esquecer as pessoas nos últimos momentos de vida. “As pessoas com essa doença, se você gritar, ela grita. Se você falar áspero, ela também fala. Ela me esqueceu. Me olhava assim e falava: ‘Ei, moça. Ei, tia’. O Alzheimer vai apagando, desligando, a pessoa vira realmente um bebê… Então, a minha mãe não anda mais, come por sonda, mas tento ainda estimular comer uma frutinha, o banho tenho que dar”, explicou Andréia, que complementou.

“Ela também já não se lembra mais dos netos, João Victor e Maria Fernanda, gêmeos que tenho com Carlos Alberto, que ele me ajudou a criar com tanto amor. Nem mesmo dos dois outros filhos que tem ela se recorda”, concluiu a ex de Carlos Alberto de Nóbrega.