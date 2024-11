Ivete Sangalo abre o jogo sobre suposta ficada com Xuxa no passado - Foto: Reprodução

Ivete Sangalo abre o jogo sobre suposta ficada com Xuxa no passadoFoto: Reprodução

Publicado 21/11/2024 13:33

Será que Ivete Sangalo e Xuxa realmente ficaram? Em entrevista ao "Lady Night", de Tatá Werneck, no quadro "Hector Bolígrafo", em que são analisadas as respostas em um detector de mentiras, a cantora foi perguntada por Tatá se houve um "trelelê" entre ela e a Rainha dos Baixinhos. Ivete então ironizou sobre o suposto affair com Meneghel.

"Eu e Xuxa nós já tivemos um 'ilariê'. Eu e Xuxa, a gente teve sim um... Foi onde eu me descobri uma mulher mais aberta, a gente teve uma coisa", respondeu.

No entanto, o polígrafo acusou que Ivete Sangalo mentiu em sua resposta. A cantora e Xuxa são amigas a bastante tempo, tendo Ivete inclusive assumido temporariamente o programa "Planeta Xuxa" em 1998, durante o fim da gestação de Sasha, filha da apresentadora.

Na época, era especulado um possível romance entre duas, diante da aproximação e da grande amizade que se mantém até os dias atuais.

Ivete aproveitou e perguntou para Tatá se ela era mais fã dela ou de Sandy. A apresentadora do "Lady Night" respondeu com bom humor. "Eu sou igualmente fã das duas, admiro igualmente as duas. É que eu ficaria com a Sandy. Agora que ela separou, eu só queria poder vê-la, dormir, cheirar o pescocinho dela, fazer assim nos peitinhos dela... Eu tenho essa esperança. Queria ver a 'xororóca' de Sandy.", brincou Werneck.