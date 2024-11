Fabi Meire apresenta novo hit e se prepara para marcar presença na televisão - Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2024 15:25 | Atualizado 22/11/2024 15:25

Dona do sucesso "Baby, Eu Te Amei" e uma das estrelas em ascensão do forronejo, Fabi Meire prometeu o lançamento de uma canção inédita por semana e está cumprindo. Nesta sexta-feira, dia 22, ela vai disponibilizar a faixa "Desbloqueia", composta por João Mariano Vieira, Iatta Willians Anacleto do Nascimento, Lucas Alessandro de Paula Castro e Leonardo Minho, nas principais plataformas digitais.

Sem esconder a alegria, a artista contou por meio dos stories do Instagram que está na expectativa do lançamento de sua próxima aposta musical e na contagem regressiva para realizar a agenda de divulgação nos programas de rádio e de TV de São Paulo no começo de dezembro. "O nosso trabalho está ecoando nas ruas e eu estou extremamente feliz com a repercussão e o carinho do público", derreteu-se.

A empolgação é tanta que a cantora e compositora resolveu focar mais na malhação para se sentir ainda melhor com o próprio corpo. Além de se matricular na Academia Bearfit, contratou o personal trainer Lucas Dias, que já fez um treino específico para quando a famosa estiver longe de casa. "Fabi se esforça para alcançar seus objetivos. É determinada, dedicada e focada", afirmou o preparador físico ao site.