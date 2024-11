Biel alfineta Jojo Todynho e questiona sua vitória em A Fazenda 12 - Foto: Reprodução

Biel alfineta Jojo Todynho e questiona sua vitória em A Fazenda 12Foto: Reprodução

Publicado 21/11/2024 20:14 | Atualizado 21/11/2024 22:08

Jojo Todynho, que esteve no centro de muitas polêmicas nos últimos meses, como perda de patrocínios e cancelamento na internet por assumir ser uma mulher de direita e se voltar contra a comunidade LGBTQIA+, está inserida em mais uma possível confusão. O cantor Biel, que participou da mesma edição do reality show da Record TV, do qual Jojo saiu vencedora em 2020, resolveu soltar o verbo.



Na manhã desta quinta-feira (21), Biel usou as redes sociais para questionar a vitória da cantora do hit "Que Tiro Foi Esse" em 'A Fazenda 12', de onde saiu como vice-campeão e conheceu sua esposa, Tays Reis, com quem tem uma filha, Pietra, de dois anos.



“Será que se rolasse hoje, a Fazenda 12 teria o mesmo resultado???”, escreveu Biel.



Não demorou, para que a web reagisse à alfinetada do cantor, alguns internautas afirmaram que Jojo não venceria o reality atualmente. "Com certeza não!", comentou um seguidor. "Obvio que ganharia Lidi ou Lipe. Mas a Jojo foi campeã e ponto. Kkkk", disparou o segundo. "Com certeza, você ganharia", afirmou a terceira.



Uma seguidora fez um pedido ao MC. "Biel eu sempre quis que você ganhasse, sempre votei em você, nunca achei justo o resultado. Mas por que logo agora você tá perguntando isso? Se for em relação à pessoa que ganhou, não vá por esse caminho", disparou a fã.



Biel, por sua vez, respondeu ironizando. "Como assim ‘logo agora’? O que houve que eu não tô sabendo?? Não posso falar do único reality show que eu participei na vida?? Já vi jogador de futebol discutindo final de campeonato 20 anos depois kkkk eu, hein", respondeu o cantor em seu perfil no X, antigo Twitter.