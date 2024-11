Beto Barbosa recebe críticas por ter se casado com menina de 15 - Foto: Reprodução

Beto Barbosa recebe críticas por ter se casado com menina de 15Foto: Reprodução

Publicado 22/11/2024 17:59

Beto Barbosa, atualmente com 69 anos, gerou polêmica ao compartilhar informações sobre sua vida conjugal. Ele é casado com Gisele Barbosa, de 27 anos, e os dois estão juntos há 12 anos. Isso significa que a relação começou quando ele tinha 57 anos e a jovem, apenas 15.



Em entrevista ao podcast "Ticaracaticast", dos humoristas Bola e Carioca, o cantor revelou detalhes da relação. “Somos casados há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quieto. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato… Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer”, disse Beto.



Porém, a revelação sobre o relacionamento de Beto Barbosa e Gisele Barbosa levantou debates nas redes sociais. O foco das críticas foi a diferença de idade entre os dois, já que, no início da relação, ela ainda era menor de idade, enquanto ele estava em uma fase bem mais madura da vida.



Não demorou muito para alguns internautas usarem suas opiniões. “É normal um homem maduro namorar com uma adolescente?”, perguntou um seguidor. “A esposa nem tinha saído da adolescência ainda”, pontuou outra.

Hoje, a idade mínima para uma pessoa se casar, segundo o Código Civil, é 16 anos, desde que ela seja autorizada pelos pais, enquanto não atingida a maioridade aos 18 anos.