Babi revê cena de suposta agressão de Sacha Bali e admite que exagerouFoto: Record TV/ Reprodução

Publicado 22/11/2024 19:11 | Atualizado 23/11/2024 00:04

Na “Cabine de Descompressão”, a ex-peoa Babi Munis, última eliminada de "A Fazenda 16", teve a oportunidade de rever as imagens da polêmica confusão envolvendo Sacha Bali e Fernanda Campos. Durante o programa , os participantes haviam sugerido que Sacha teria supostamente agredido Fernanda, gerando grande repercussão na casa e nas redes sociais. O clima tenso da situação acabou marcando profundamente o jogo e a percepção dos envolvidos.

Ao assistir novamente o momento da briga, Babi reconheceu que sua reação inicial pode ter sido desproporcional. Durante o calor da discussão, ela interpretou os acontecimentos de forma mais grave do que realmente eram, influenciada pela intensidade das emoções no confinamento. Ela admitiu que, ao analisar as imagens fora do contexto da pressão do jogo, a situação parecia menos alarmante do que acreditava na ocasião.

"Ele encostou nela. Pra mim, ele tinha empurrado. Só que, olhando agora, parece muito mais leve do que estava na hora", disse Babi, que complementou após mais análises junto a Lucas Selfie. Na hora, tava todo mundo muito danado da cara, o caos acontecendo, um monte de homem brigando, o que eu vi foi isso", explicou, imitando um gesto de empurrão.

Na época da agressão, a apresentadora Adriane Galisteu esclareceu tanto para os participantes quanto para os telespectadores que não houve movimento passível de expulsão, apenas resumindo em uma "confusão generalizada entre os grupos".