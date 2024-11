Merchan de Jojo Todynho com varejista termina em ameaça de processo - Foto: Reprodução

Publicado 22/11/2024 17:05 | Atualizado 22/11/2024 18:57

Jojo Todynho foi anunciado como nova embaixadora da "Havan", em vídeo divulgado nas redes sociais da empresa junto ao dono da marca, Luciano Havan. No conteúdo, Jojo aparece descendo do avião e debochando das notícias sobre a parte de patrocínio e cancelamento na internet.



"Haviam boatos que eu estava na pior", disse a influenciadora ao sair do carro, seguido de boas-vindas de Hang. "Bem-vinda, Jojo Todynho", desejou. "Muito obrigada, Luciano, E aí? Vamos cancelar tudo?", disse a debochada Jojo Todynho. "Sim! Havan, só cancela preço alto!", finalizando ao mesmo tempo, Jojo e Luciano.



Só que um dos bordões utilizados na campanha já tem uma dona. A influenciadora Luísa Marilac, que viralizou na internet ao aparecer desfrutando de um bom drink em uma piscina dizendo "haviam boatos que eu estava na pior", fez questão de se manifestar.



"Havan, tudo bem? Espero que sim. Queridos, vamos falar de direitos autorais com esse meu advogado. Vamos abalar nos direitos autorais da boneca", iniciou Luísa, seguido de um pedido para Havan por um Pix pelo uso do bordão. "Mas arrasou na publicidade. Havan, agora faz o Pix da boneca também, mais que justo, né?", finalizou.